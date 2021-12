O duelo entre Vizela-Belenenses está confirmado para dia 2 de janeiro, mas com alteração no horário: o apito inicial ficou marcado para as 18h30, e não para as 20h30.

De recordar que o jogo, referente à jornada 13, foi adiado por causa do isolamento profilático que tinha sido decretado à equipa lisboeta, por força de um surto de covid-19.

Nesta segunda-feira a Liga juntou os dois presidentes, sendo que o Belenenses queria adiar o jogo para o dia 3 de janeiro, enquanto que o Vizela queria jogar na véspera, mas pelas 15h30.

«Perante este impasse, a Liga Portugal, dando cumprimento ao regulamentado, seguiu o parecer favorável da Comissão Permanente de Calendários e fixou a data para 2 de janeiro às 18h30», refere o comunicado da Liga.