Algumas centenas de adeptos estiveram presentes para uma receção à equipa do FC Porto, que esta noite defronta o Belenenses SAD em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Além da numerosa falange de apoio que se concentrou nas imediações do estádio, outros adeptos acompanharam o autocarro da equipa num cortejo de motos e carros desde a saída do hotel até ao acesso da Via de Cintura Interna ao Dragão.

Apesar do forte apoio, elementos das forças de segurança, em grande número, controlaram o perímetro de segurança junto ao estádio, impedindo qualquer aproximação às entradas.