O treinador do Belenenses, Filipe Cândido, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Santa Clara (2-1), em jogo da décima jornada da Liga:

[Primeira vitória da equipa, que importância tem?] As vitórias são todas importantes, esta foi a primeira, foi muito merecida em função do que tem sido o trabalho destes jogadores. Estes jogadores já tinham estado em dois momentos muito próximos de conseguir a vitória e não tinham conseguido aguentar o resultado na parte final. Foi muito merecido. A mensagem que eu tento passar vai nesse sentido, temos de acreditar sempre. Acreditamos até ao fim. Tivemos alguma felicidade no fim, é certo, mas também tivemos mérito. Andávamos à procura disto.

[Início no Belenenses] Naturalmente feliz por os resultados estarem a acontecer, tenho a noção que temos muito trabalho pela frente. Os rapazes têm sido incríveis. Se é um novo início não sei, o campeonato já tinha começado, vamos procurar ter uma dinâmica positiva, uma equipa que desfrute dos momentos em que tem bola, mas que saiba que tem de saber organizada no momento defensivo. Temos oito treinos, é curto, mas aos poucos vamos desmontar algumas coisas que não queremos e montar outras que temos.

[Resposta do novo relvado do Jamor] A esse nível relembro que o relvado fica espetacular para o Belenenses e para os adversários. Mas é bom que sintam que têm um palco em condições. Isso é um acrescento para a qualidade que queremos ter. Fui jogador e sei a diferença que é jogar num relvado menos bom e num relvado bom. São condições ótimas.

[Importância do golo para o Pedro Nuno] Sabia que é um miúdo que está à procura do seu melhor. Muito merecido pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e isso só lhe tem de dar mais alento. À sua maneira vai ser um jogador que nos possa ajudar bastante. Foi ele que fez o golo, sei que foi considerado o homem do jogo, mas penso que a equipa é que foi o homem do jogo.»