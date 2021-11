Filipe Cândido, treinador do Belenenses, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Portimonense por 2-0:

«Viemos à procura de vencer o jogo, mas infelizmente não foi possível. Estamos tristes por não termos pontuado, mas animados e entusiasmados pelo menos com o que a equipa foi capaz de fazer fundamentalmente na primeira parte.

A equipa adversária acaba por fazer o 1-0 contra a corrente do jogo e penso que estivemos por cima na primeira parte. Tivemos muitas situações em que podíamos ter feito o golo. O adversário, numa ou duas vezes em que se aproximou da baliza, acabou por aproveitar.

Na segunda parte, o jogo acabou por entrar numa toada menos bem jogada. Menos critério, muitas perdas de bola, muitas disputas e acabou por ser um jogo mais equilibrado. Ainda assim, penso que acabámos por conceder apenas duas situações perigosas, que surgiram depois de duas bolas paradas a nosso favor. E isso não pode acontecer, porque temos de estar equilibrados, mesmo que a desvantagem crie um estado de ansiedade nos jogadores. Temos de continuar o nosso trabalho. Sabemos o trabalho que teremos pela frente e que as dificuldades serão sempre muitas. Vamos ter de estar sempre no nosso máximo para tentar fazer os pontos necessários para alcançarmos os nossos objetivos.

[Belenenses mais pressionante e presente no último terço do que antes. É uma das mudanças que pretende introduzir na equipa?]

«Sim. Acima de tudo, porque acredito no potencial dos jogadores. Acredito que têm qualidade para também poderem ser protagonistas do jogo no momento em que têm a bola. É dessa forma que vamos conseguir criar mais oportunidades do que o adversário. E penso que é possível jogando em casa ou fora. Temos de ser competentes nos momentos em que perdemos a bola, solidários e humildes nos momentos em que temos de defender. Temos muito para crescer. É acreditar no que está a ser feito.

Nem sempre quando se ganha está tudo bem feito, nem quando se perde está tudo mal feito. É uma lógica antiga do jogo. Naturalmente, que depois são os resultados que vão traduzindo a qualidade de jogo, mas como não nos agarrámos à vitória do outro fim de semana, também não nos agarramos a esta derrota. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma, acreditar muito no potencial dos jogadores e no que estamos a fazer. Podem ter a certeza de que podem contar com a Belenenses SAD neste campeonato para irmos à procura da vitória e de mais pontos para estarmos felizes no final.»