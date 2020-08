O futebolista brasileiro Cauê é reforço do Belenenses SAD para as próximas duas épocas, até 2022, confirmou esta segunda-feira a SAD do emblema azul.

Cauê, de 31 anos, está de regresso a Portugal três anos depois de ter saído do Moreirense para o futebol japonês, onde representou o Omiya Ardija e o Albirex Niigata. Neste último clube, na última época, fez 35 jogos e três golos.

É o quarto clube de Cauê em Portugal, dado que também já passou pelo Olhanense (2011/2012) e pelo Leixões (de 2009 a 2011). Antes, no Brasil, jogou no Santo André, Corinthians Alagoano e Gama. Passou mais tarde pelo Vaslui da Roménia (de 2012 a 2014), pelo Neftchi do Azerbaijão (2014/2015) e Hapoel Tel-Aviv de Israel (2015/2016).

Os azuis também confirmaram, esta segunda-feira, o médio Bruno Ramires.