O Belenenses já chegou a acordo com o Grasshopper para a transferência de Tomás Ribeiro para a equipa suíça, faltando apenas a assinatura do contrato por parte do jovem futebolista, o que deverá acontecer nas próximas horas, confirmou o Maisfutebol.

A mudança do defesa-central para o futebol suíço vai render aos cofres da SAD liderada por Rui Pedro Soares uma verba a rondar o milhão de euros.

Tomás Ribeiro, de 22 anos, estreou-se na equipa principal do Belenenses em 2019/20 e afirmou-se rapidamente como habitual titular, lugar que só perdeu na primeira metade de 2020 enquanto recuperava de uma lesão grave.

Nesta temporada esteve presente em 21 jogos dos azuis, tendo sido titular em todos eles.

No Grasshopper, Tomás Ribeiro vai reencontrar o guarda-redes André Moreira e o médio André Santos, com os quais jogou no Belenenses e que também deixaram a equipa lisboeta para rumar ao emblema de Zurique.