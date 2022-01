O Moreirense está a negociar as contratações dos futebolistas Kevin Mirallas e Jefferson, apurou o Maisfutebol. O extremo internacional belga de 34 anos e o médio brasileiro de 28 anos estão perto de reforçar o plantel dos cónegos e de reencontrarem o treinador Ricardo Sá Pinto, que trabalhou com ambos na Turquia.

Segundo percebeu o nosso jornal em vários contactos, Sá Pinto teve um papel decisivo nas negociações dos dois atletas. Ambos foram pedidos do técnico para reforçarem o plantel do Moreirense. Note-se que Sá Pinto, de 49 anos, trabalhou com Mirallas e Jefferson no Gaziantep, na temporada 2020/21.

No caso de Mirallas, a confirmar-se a chegada ao Minho, trata-se de um nome sonante para a liga portuguesa. Internacional por 60 ocasiões pela seleção principal da Bélgica, pela qual marcou dez golos, Mirallas esteve no Mundial 2014 e conta com uma carreira em algumas das principais ligas europeias. Com formação no Standard Liège, iniciou como sénior no Lille, de França, onde jogou ainda no Saint-Étienne. Jogou depois no Olympiakos (Grécia), Everton (Inglaterra), Fiorentina (Itália) e Antuérpia (Bélgica), antes do Gaziantep. Esta época está sem clube.

Jefferson foi treinado por Ricardo Sá Pinto na Turquia, na época passada

Já Jefferson rescindiu nos últimos dias com o Gaziantep, clube que representou desde 2017/18. Antes, no Brasil, representou o Figueirense e o Fortaleza.

O acordo com os dois atletas, livres no mercado, está bem encaminhado e pode ter avanços significativos nas próximas horas.

Por outro lado, e conforme o Maisfutebol já noticiou, Filipe Soares faz o caminho de saída para o PAOK. A viagem para a Grécia já se deu esta segunda-feira. O Moreirense vai ficar com uma percentagem do passe do internacional sub-21 português, tal como aconteceu com Abdu Conté, que saiu para os franceses do Troyes.