Declarações de Petit, técnico do Belenenses, após a goleada sofrida frente ao FC Porto, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

«Trouxemos os jogadores que estavam disponíveis para o jogo. Optámos por aqueles que estavam com melhor rendimento. Fizemos sete alterações. Quatro jogadores estão lesionados e há dois ou três que não podem dar o seu contributo. Vínhamos do desgaste de jogos consecutivos. Tentámos refrescar um pouco a equipa. Fizemos uma grande primeira parte, entrámos muito bem. Na segunda parte, houve desgaste em termos físicos. Houve erros da nossa parte e imaturidade de alguns jogadores. Sabíamos do risco, mas que este plantel também tem de rodar e optámos por alterar a equipa. Na segunda parte foi exagerado o número de golos. Vamos analisar, corrigir e prepará-los para o jogo de sábado que é uma autêntica final.»

[Sobre caso de covid no plantel]: «Podem dar voltas, mas o médico já falou. Utilizei os jogadores que podiam jogar. O resto deixo para a equipa médica e para a administração.»