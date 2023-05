Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, em declarações no final do empate que garantiu a subida à II Liga:

«Esta era uma alegria que a massa associativa do Belenenses merecia há muito. Fomos à sétima divisão. São cinco subidas consecutivas, parece fácil, mas foi muito difícil e toda a gente percebe isso. Neste momento o meu sentimento é de alegria, de esperança no futuro, a pensar já na I Liga.

Destas oito equipas que estavam a disputar a subida somos o único clube, os outros são SAD’s. Competimos contra isso, era uma montanha muito alta, foi subir até ao fim, mas isto é ser Belenenses, lutar até ao último minuto.»