O Belenenses recebeu e empatou ante a AD Sanjoanense no Estádio do Restelo (0-0) este sábado e garantiu a subida à II Liga, voltando aos campeonatos profissionais cinco anos depois.

Os azuis, comandados por Bruno Dias, precisavam apenas de pontuar para garantir a promoção e confirmaram o primeiro lugar, com 11 pontos.

Num jogo sofrido, o apito final trouxe a festa e a entrada no relvado de centenas de adeptos que assistiram a novo êxito do Belenenses, que garante uma quinta subida consecutiva, depois de ter caído da I Liga aos distritais em 2018, fruto da separação da SAD.

No outro jogo da série 2 de subida, o Lank Vilaverdense recebeu e goleou o Amora por 5-0 e terminou no segundo lugar, também com 11 pontos, mas desvantagem no confronto direto para o Belenenses. A equipa treinada por Ricardo Silva vai, assim, jogar o play-off de subida.

Em Vila Verde, os golos de Edmilson (16m), André Soares (48m), João Batista (65m e 90+3m) e Zé Pedro (90m) valeram o triunfo aos nortenhos, que esperam agora adversário no play-off, que vai ser Alverca ou Sp. Braga B.

Dentro de poucas horas, o Lank Vilaverdense já vai saber quem é esse mesmo oponente, dado que a última jornada da série 1 de subida joga-se a partir das 18 horas. O já promovido U. Leiria visita Felgueiras (já sem hipóteses de subir) e há um duelo direto entre Sp. Braga B e Alverca.

A AD Sanjoanense continua assim na Liga 3 para 2023/24, tal como o Amora, que já entrou na última jornada sem hipóteses de promoção.

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 2, SUBIDA):

1.º: Belenenses, 11 pontos

2.º: Lank Vilaverdense, 11

3.º: AD Sanjoanense, 8

4.º: Amora, 3

Recorde AQUI todas as contas para a última jornada em cada série.