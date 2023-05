O Varzim e o Anadia garantiram, na tarde deste sábado, a manutenção na Liga 3, na sexta e última jornada da segunda fase, enquanto o São João de Ver e o Paredes descem ao Campeonato de Portugal.

Na Póvoa de Varzim, a equipa comandada por Vítor Paneira só dependia de si e assegurou a continuidade no terceiro escalão com um golo de livre direto de João Sidónio, aos 49 minutos.

O São João de Ver, obrigado a vencer, também o fez (2-1 na receção ao Montalegre), mas precisava que o Varzim não vencesse e viu consumada a descida ao CP. Miguel Pereira (12m) e Francisco Ferreira (46m) marcaram para os malapeiros e Rúben Neves reduziu para o Montalegre (71m).

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 1, MANUTENÇÃO):

1.º: Varzim, 16 pontos

2.º: Fafe, 15

3.º: São João de Ver, 14

4.º: Montalegre, 8

Na série 2 de manutenção, o Anadia recebeu e venceu o Paredes por 2-1 e garantiu a continuidade na Liga 3, num final de jogo absolutamente dramático.

Obrigados a vencer para se manterem, os “Trevos da Bairrada” estiveram a perder, graças ao golo de João Serrão (36m). Na segunda parte, Fausto Lourenço empatou (53m) e foi já no quinto de seis minutos de compensação que o Anadia fez a festa, com um golo de Youcef Bechou, que provocou um contraste de emoções, com total euforia para o Anadia e desilusão completa do Paredes.

O Anadia terminou com os mesmos 11 pontos do Paredes, mas beneficiou da vantagem no confronto direto (tinha empatado 1-1 em Paredes).

No outro jogo da série, houve empate entre o V. Guimarães B e o Canelas 2010 (1-1). Diogo Ferreira marcou para os minhotos (38m) e Bruno (69m) para o Canelas.

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 2, MANUTENÇÃO):

1.º: Canelas 2010, 21 pontos

2.º: Anadia, 11

3.º: Paredes, 11

4.º: V. Guimarães B, 4

Varzim e Anadia juntam-se a Fafe, Canelas 2010, Académica e Caldas nas equipas que já tinham garantido a manutenção nesta fase. São João de Ver e Paredes juntam-se, assim, a Montalegre, Vitória B, Real, Fontinhas e Moncarapachense nas equipas despromovidas.

Este sábado, há mais quatro jogos entre as duas outras séries de manutenção, com total destaque para a série 3, na luta entre Oliveira do Hospital, Sporting B e V. Setúbal, a partir das 20 horas, com os jogos V. Setúbal-Oliveira do Hospital e Sporting-Real. Antes, pelas 17h15, joga-se a última jornada na série 4, que já tem tudo decidido: Académica-Moncarapachense e Fontinhas-Caldas. Recorde AQUI todas as contas para a última jornada em cada série.