O próximo sábado é de grandes decisões na segunda edição da história da Liga 3, nas duas séries de subida e nas quatro de manutenção. Com uma jornada por cumprir na segunda fase, já há futuro definido para alguns clubes, mas ainda muito por decidir e apurar.

A União de Leiria já garantiu a subida à II Liga, Felgueiras 1932 e Amora estiveram nessa corrida mas já sabem que vão continuar na Liga 3, o mesmo que vai acontecer com Fafe, Canelas 2010, Académica e Caldas, que já se salvaram nas séries de manutenção.

Por apurar está quem acompanha o Leiria na subida direta à II Liga. Também na luta pela promoção, apurar-se-ão os dois clubes que vão ficar no segundo lugar das séries de subida e que vão jogar um play-off entre si, para apurar quem defronta depois o 16.º classificado da II Liga no play-off final para apurar a outra equipa que vai jogar a II Liga em 2023/24.

Na luta pela manutenção, já há cinco clubes que desceram ao Campeonato de Portugal e a estes vão juntar-se mais três. Outros quatro vão salvar-se e continuar na Liga 3 para a próxima época, num campeonato que vai ser reduzido a 20 clubes.

Série a série, veja o que está em jogo no próximo sábado, nas contas feitas e apresentadas aqui pelo Maisfutebol.

FASE DE SUBIDA

Série 1

Última jornada: Sp. Braga B-Alverca; Felgueiras 1932-U. Leiria (sábado, 18h00).

1.º: União Leiria, 12 pontos

2.º: Alverca, 7

3.º: Sp. Braga B, 6

4.º: Felgueiras 1932, 4

O que está em jogo: a União de Leiria já garantiu a subida à II Liga e vai agora disputar o título da Liga 3 com o vencedor da série 2, ainda por apurar. A grande decisão prende-se com o segundo lugar, de acesso ao play-off de subida com o segundo classificado da série 2, entre Alverca e Sp. Braga B, que jogam precisamente entre si na última jornada. Ao Alverca basta um empate na visita ao Minho para manter o segundo lugar. Já o Sp. Braga B está obrigado a vencer o Alverca para chegar ao segundo lugar. O Felgueiras está afastado da luta pela subida e recebe o já promovido U. Leiria.

Série 2

Última jornada: Belenenses-AD Sanjoanense; Lank Vilaverdense-Amora (sábado, 15h30).

1.º: Belenenses, 10 pontos

2.º: Lank Vilaverdense, 8

3.º: AD Sanjoanense, 7

4.º: Amora, 3

O que está em jogo: há três equipas na luta pela subida (Belenenses, Lank Vilaverdense e AD Sanjoanense). O Amora já não pode subir. Só o Belenenses depende de si para chegar à II Liga e, para isso, basta-lhe apenas empatar na receção à Sanjoanense. Um empate deixa os azuis com 11 pontos, os mesmos que o Lank Vilaverdense pode alcançar se vencer o Amora. Porém, em caso de igualdade pontual, é o Belenenses que vence no confronto direto (ganhou no Restelo por 2-0 e empatou em Vila Verde, 0-0). Por isso, o Lank Vilaverdense sobe à II Liga se e só se vencer o Amora e se o Belenenses perder com a Sanjoanense. Já os de São João da Madeira têm contas bem mais complexas: para subir à II Liga, têm de vencer no Restelo e esperar que o Lank Vilaverdense não vença o Amora. No entanto, uma simples vitória não chega: a Sanjoanense tem de vencer no Restelo por pelo menos três golos de diferença para sair por cima no confronto direto, pois perdeu em casa com o Belenenses por 3-1 e a vitória por dois golos de diferença não chega. Se esta acontecer, há total igualdade de pontos e golos nos jogos entre si e o Belenenses sairá sempre por cima no critério de desempate seguinte, o terceiro, que é a diferença de golos total na série (o Belenenses tem nesta altura quatro positivos, 8-4; a Sanjoanense dois negativos, 4-6).

FASE DE MANUTENÇÃO

Série 1

Última jornada: São João de Ver-Montalegre; Varzim-AD Fafe (sábado, 15h00).

1.º: AD Fafe, 15 pontos

2.º: Varzim, 13

3.º: São João de Ver, 11

4.º: Montalegre, 8

O que está em jogo: o Fafe já garantiu a manutenção, o Montalegre já desceu e a luta pela salvação é entre Varzim e São João de Ver. O Varzim só depende de si e mantém-se na Liga 3 se vencer o Fafe. Já o São João de Ver está obrigado a ganhar ao Montalegre e tem de esperar que o Varzim não vença o Fafe. Em caso de igualdade pontual entre poveiros e malapeiros, possível a 14 pontos, é o São João de Ver que fica na Liga 3, pois tem vantagem no confronto direto (venceu em casa ao Varzim por 2-1 e empatou na Póvoa a um golo).

Série 2

Última jornada: V. Guimarães B-Canelas 2010; Anadia-Paredes (sábado, 15h00).

1.º: Canelas 2010, 20 pontos

2.º: Paredes, 11

3.º: Anadia, 8

4.º: V. Guimarães B, 3

O que está em jogo: cenário idêntico ao da série 1, com uma equipa salva (Canelas 2010) e uma despromovida (Vitória B). Assim, as atenções estão todas centradas em Anadia para a última vaga de manutenção na série. O Paredes joga com dois resultados: empate ou vitória. Os «Trevos da Bairrada» garantem a manutenção na Liga 3 se vencerem o Paredes. Se este último cenário acontecer, as duas equipas terminam empatadas a 11 pontos, mas o Anadia sai por cima, devido ao confronto direto, uma vez que empatou na visita a Paredes (1-1).

Série 3

Última jornada: V. Setúbal-Oliveira do Hospital; Sporting B-Real SC (sábado, 20h15).

1.º: Oliveira do Hospital, 15 pontos

2.º: Sporting B, 13

3.º: V. Setúbal, 12

4.º: Real SC, 8

O que está em jogo: é a série de manutenção que está mais ao rubro para a última jornada. O Real SC já desceu, mas Oliveira do Hospital, Sporting B e V. Setúbal ainda têm tudo em aberto para duas vagas e a curiosidade maior é que qualquer uma delas depende de si. O Oliveira do Hospital visita o Bonfim e joga com várias possibilidades: fica na Liga 3 se não perder. Até pode perder, se for por um golo de diferença: se isso acontecer, fica em igualdade a 15 pontos com o V. Setúbal, mas vence no segundo critério de desempate, a diferença de golos nos jogos entre si, pois venceu por 2-0 em casa. Mas há mais! Pode mesmo perder por mais do que um golo de diferença e ser ultrapassado pelo Vitória no confronto direto, mas aí já precisa que, no outro jogo, o Sporting B não vença para não ser ultrapassado por ambos. Quanto aos leões, a vitória ante o Real vale a continuidade na Liga 3. Se empatar, já precisa que o V. Setúbal não vença. Se perder, precisa que o V. Setúbal perca, pois se os sadinos empatarem e o Sporting B perder, há igualdade a 13 pontos e também igualdade total no confronto direto (houve dois empates, 1-1) e, no terceiro critério de desempate, a diferença de golos total na série, será sempre favorável ao Vitória (nesta altura um negativo para o Sporting B, 6-7; e nula para o Vitória, 5-5). Finalmente, o Vitória, que vai ao encontro do já referido nos cenários das outras equipas. Os sadinos ficam na Liga 3 se vencerem o Oliveira do Hospital por pelo menos dois golos de diferença. Isso dita igualdade pontual e igualdade no confronto direto, mas o Vitória bate o Oliveira no terceiro critério de desempate (tem diferença de golos total nula nesta altura [5-5] e ficaria com dois positivos e o Oliveira, que tem um positivo [7-6], passaria a ter um negativo). Já se empatar, o Vitória tem de esperar que o Sporting B perca. No fundo, os sadinos têm sempre de pontuar.

Série 4

Última jornada: Académica-Moncarapachense; Fontinhas-Caldas (sábado, 17h15, 16h15 nos Açores).

1.º: Académica, 18 pontos

2.º: Caldas, 14

3.º: Fontinhas, 8

4.º: Moncarapachense, 3

O que está em jogo: a honra e o compromisso. Académica e Caldas já garantiram a manutenção, Fontinhas e Moncarapachense já desceram e todas as posições de série já estão definidas.

_

CLUBES NA LIGA 3 2023/24: seis de 20 vagas apuradas (6/20).

Despromovidos da II Liga (0/2): -

Derrotado do play-off com o 16.º da II Liga (0/1): -

Derrotado do play-off entre os 2.ºs classificados na fase de subida (0/1): -

Equipas na fase de subida que não sobem (2/4): Felgueiras 1932, Amora.

Já garantiram via fase de manutenção (4/8): AD Fafe, Canelas 2010, Académica, Caldas.

Promovidas do Campeonato de Portugal (0/4): -

DESCEM AO CAMPEONATO DE PORTUGAL (5/8): Montalegre, Vitória B, Real SC, Fontinhas, Moncarapachense.

_

Lembrando o formato para 2023/24

Em 2023/24, a Liga 3 reduz de 24 para 20 clubes e vai ter, na primeira fase, duas séries de dez clubes cada. Os primeiros quatro de cada série (oito clubes) vão jogar a fase de subida. Os classificados do 5.º ao 10.º lugar vão jogar pela manutenção.

Na segunda fase, quanto à subida, os oito clubes começam do zero quanto aos pontos, mas jogam todos contra todos numa só série. Sobem à II Liga 2024/25 os dois primeiros e o terceiro classificado disputa o play-off com o antepenúltimo da II Liga.

Já na fase de manutenção, os 12 clubes são divididos em duas séries de seis cada e começam com a habitual bonificação de pontos: o 5.º classificado com seis pontos, o 6.º com cinco e assim sucessivamente até ao 10.º, que começa com um ponto. Os dois últimos de cada uma das duas séries descem ao Campeonato de Portugal.