A Académica garantiu matematicamente a permanência na Liga 3, ao empatar a uma bola este sábado, nos Açores, diante do Fontinhas, na quarta ronda da série 4 de manutenção.

Itto Cruz adiantou os insulares aos 48 minutos, mas Vasco Gomes garantiu o empate aos 72.

Com duas jornadas por disputar, os estudantes lideram a série com 15 pontos, enquanto o Fontinhas tem cinco e segue no terceiro posto. O Caldas, com oito pontos é segundo colocado e o Moncarapachense ocupa a quarta e última posição.