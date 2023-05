O Sporting B derrotou foras de portas o Oliveira do Hospital por 3-1 e deu um passo importante rumo à permanência na Liga 3.



Tiago Ferreira foi a figura dos leões ao anotar dois golos. O avançado fez o 1-0, de penálti, aos 19 minutos, mas a equipa da casa restabeleceu a igualdade volvidos três minutos por André Salvador.



No arranque da segunda parte a equipa orientada por Filipe Çelikkaya voltou a adiantar-se no marcador graças a novo golo de Tiago Ferreira. Já no período de compensação, Rodrigo Ribeiro confirmou o primeiro triunfo do Sporting B nesta fase de manutenção da Série 3 da Liga 3.



O conjunto secundário dos leões chegou aos 13 pontos e tem mais quatro que o Vitória de Setúbal e mais cinco que o Real SC, as duas equipas que estão em zona de descida e que ainda vão jogar nesta quinta jornada.



Na última ronda o Sporting B recebe o Real SC enquanto o Oliveira do Hospital vai ao Bonfim jogar contra o Vitória de Setúbal.