Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Famalicão (2-3), no Estádio Nacional, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Continua a acreditar na permanência?]

- Acreditar, tenho de acreditar, agora obviamente está mais difícil. Disse na antevisão que ia resolver-se na última jornada, e tinha razão, vai ser mesmo na última, nem que seja para o play-off. Temos de ganhar e esperar que os outros não ganhem. Em relação ao jogo, podíamos ter feito mais um ou dois golos na primeira parte. Não me lembro de nenhuma oportunidade do Famalicão na primeira parte. Tivemos oportunidades que podíamos ter definido melhor. Na segunda parte, a malta que estava fora fez falta. Quando olhei para o banco, não tinha como mexer, não tinha o Yaya ou o Danny. Se tivesse o Yaya teria outras garantias no processo defensivo. O adversário acabou por fazer dois golos, ainda empatámos, mas depois naquela fase mais louca, o adversário voltou a marcar. Tentámos, mas não fomos felizes.

[Depois de ter estado a ganhar, foi um choque?]

- Foi um murro forte, mas a malta aguenta-se. É normal que esteja um bocado abananado depois deste jogo. Sabíamos que se ganhássemos os dois jogos íamos conseguir. Antes deste jogo dependíamos só de nós, agora não dependemos, mas não deem por garantido que o Moreirense e o Tondela vão ganhar os jogos deles. Sabíamos que tínhamos de fazer mais de 28 pontos. Neste momento resta-nos o play-off. Temos de fazer o nosso trabalho e esperar que os outros não façam. Agora estou um pouco abatido, mas amanhã é dia de trabalho.

[E os jogadores? Também acreditam?]

- Eles acreditar, acreditam, como acreditávamos neste jogo. Eles no final do jogo com o Braga estavam um pouco abatidos, mas depois recuperaram para este jogo. Não se jogam finais em casa. Podemos comparar isto com aqueles grupos em que o melhor terceiro classificado passa. Temos de ganhar o nosso jogo e esperar pelos resultados dos outros.