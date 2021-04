Petit, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Gil Vicente (2-1), no estádio Nacional, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

- Há uns dias, encontrei o balneário triste pelo golo [do Sporting] a acabar o jogo, e hoje encontro o balneário feliz com um golo a acabar o jogo. O futebol é imprevisível. O Gil Vicente esteve bem, foi superior. A primeira parte teve poucas oportunidades.

- Na segunda parte, mudámos um pouco e conseguimos fazer o golo numa bola parada. Reagimos bem e baixámos um bocadinho as linhas, o Gil Vicente teve várias oportunidades e nós fomos felizes. Tivemos nove dias fantásticos. Estamos perto do nosso objetivo e mais perto dos lugares de cima.

- No futebol, é normal a ansiedade. No jogo com o Marítimo e hoje, contra duas equipas a lutar para sair do desconforto da tabela, fizemos o golo, sentimos que não tínhamos o jogo controlado, obrigámos o adversário a errar e procurar aproveitar transições para fazer o golo, que foi o que aconteceu. O Gil Vicente teve várias oportunidades para fazer o 2-1, foi muito superior em termos de oportunidades, mas o futebol é assim.

- Trabalhamos jogo a jogo. Temos sempre esta ambição, temos 34 pontos e queremos chegar mais acima. Vamos continuar a trabalhar, mas temos de estar focados. Hoje, demos um passo importante e estamos atentos ao que podemos melhorar.

- O Francisco Teixeira é um jogador de bairro, irreverente, que não tem medo de assumir o um-para-um e traz coisas diferentes à equipa. Não teve ainda oportunidade de jogar a titular, mas fico feliz, porque é um jogador diferente do que temos aqui e está a trabalhar para isso. Hoje faz anos, foi feliz por fazer o golo. É um miúdo fantástico.