Petit, treinador do Belenenses, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com Sporting por 3-2:

«Tenho de estar orgulhoso pelo que os meus jogadores fizeram. A primeira parte foi injusta pelo que os jogadores fizeram. Entrámos muito bem no jogo, com a eqipa a pressionar alto e a não ficar à espera.

Conseguimos o golo e tivemos mais duas ou três chances em que o último passe não entrou.

O Sporting faz três golos, em que há alguma falta de comunicação da nossa equipa e acaba por ditar o jogo com os três golos que faz na primeira parte.

Na segunda parte o jogo não foi mt bem disputado. O Sporting à espera do erro e nós a assumir o jogo e a tentarmos chegar 3-2 para poder mudar alguma coisa

Quem viu o jogo viu um Belenenses a querer pressionar alto, muitas vezes correndo o risco de deixar três defesas com três avançados do SPorting, sabendo que dois avançados (Plata e Jovane) são rápidos. Mas nós corremos esses riscos e conseguimos que o Sporting pudesse meter longo, com um jogo mais direto. Pressionámos, mas isso também se paga: na segunda parte não tivemos a mesma intensidade.»

[Luta pela permanência]

«Temos já um jogo na quarta-feira com o Tondela, mas o que fizemos na primeira parte com o Sporitng deixa-nos esperançados e acreditamos que podemos fazer um bom jogo. As nossas ideias estão lá. Vamos dar uma boa resposta.»