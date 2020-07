Petit, treinador do Belenenses, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 5-0:

«Penso que foi um resultado pesado. Fizemos uma boa primeira parte, entrámos bem no jogo. Depois, o FC Porto faz o golo numa primeira parte dividida em que também podíamos ter feito golo. Podíamos ter ido para o intervalo com uma igualdade.

Cometemos muitos erros na segunda parte, muitas perdas de bola e houve muita imaturidade da nossa parte.

O resultado acaba por ser pesado pelo que fizemos ao longo dos 90 minutos.»

[Alterações em relação ao último onze. Isso pesou?]

«São jogadores que não tem jogado tanto. Temos seis jogadores que não puderam dar o contributo para esta partida. Alguns jogadores que ficaram no banco acusaram fadiga e estavam no risco de alguma lesão. Tentámos dar frescura com os jogadores que entraram, mas é normal que tenha havido uma quebra na segunda parte.»

Na segunda parte houve alguns lances com imaturidade. Alguns lances em que o FC Porto faz golo são inadmissíveis em futebol de primeira liga.»

[Sobre a ausência de André Moreira e o facto de não ter tido guarda-redes no banco]

«Não sou eu que tenho de explicar: é o médico do clube. Penso que será explicado na sala de imprensa.»