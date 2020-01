Petit, treinador do Belenenses, em declarações aos jornalistas após a derrota com o V. Setúbal por 1-0 no Jamor:

[Ineficácia explica este resultado?]

«Sim, [mas] quem marca mais é quem vence. Mas tenho de estar orgulhoso do que fizeram os nossos jogadores. Em cinco dias conseguimos transportar algumas coisas do nosso estilo de jogo.

Fomos superiores na primeira parte. Na segunda parte entrámos bem outra vez.

A definição não foi eficaz, a finalização também não, mas temos de trabalhar. A trabalhar assim, estou convicto de que vamos conseguir alcançar os nosso objetivos.»

[Sistema de três centrais é para manter?]

«É uma ideia que eu e a equipa técnica temos vindo a trabalhar, mas temos de ter jogadores para isso. O Belenenses também já jogou assim no passado. É nossa ideia jogar num 3x4x3. O treinador do V. Setúbal teve alguns problemas com a marcação dos alas e é dar continuidade.»