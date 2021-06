O selecionador da Bélgica, Roberto Martinez, não trocaria Kevin de Bruyne por Cristiano Ronaldo, não só pela qualidade futebolística do jogador do Manchester City, mas sobretudo pela relação que construiu com o talentoso jogador belga ao longo dos últimos cinco anos.

«Não trocaria porque tenho muito afeto pelo Kevin, estamos juntos há cinco anos. O De Bruyne é o melhor playmaker do mundo do futebol. É um jogador especial, joga com o cérebro e nunca vi um jogo deste calibre. Não o trocaria por isso e pela grande afeição que tenho pelo Kevin», explicou o líder dos diabos vermelhos em conferência de imprensa de antevisão do jogo dos oitavos de final do Euro2020.