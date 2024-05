O Union Saint-Gilloise conquistou, esta quinta-feira, a Taça da Bélgica.

No «King Baudouin Stadium», a formação orientada pelo alemão Alexander Blessin triunfou por 1-0, sobre o Antuérpia. O único golo do jogo foi apontado por Koki Machida, que confirmou a terceira Taça na história do Union Saint-Gilloise, a primeira após 110 anos.

Recordar que a equipa de Bruxelas regressou à liga principal em 2021, após 48 anos de ausência e está ainda na corrida pela «dobradinha», que tem apenas três pontos de desvantagem para o Club Brugge.

O Union Saint-Gilloise é proprieade, desde 2018, do empresário britânico Tony Bloom, também dono do Brighton.