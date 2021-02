Gonçalo Ramos vai regressar à competição ao serviço da equipa B do Benfica, que recebe o Mafra (16h00) na 21.ª jornada da II Liga. O avançado é titular na formação orientada por Nélson Veríssimo.



No sábado, o Benfica ainda colocava Gonçalo Ramos no boletim clínico, devido a uma mialgia na face posterior da coxa direita, que já tinha afastado o jogador do duelo com o Arsenal.



O jovem avançado português não foi opção para o Farense-Benfica de domingo, que terminou sem golos (0-0), mas vai somar minutos de competição pela equipa B, que ocupa atualmente a 10.ª posição na tabela classificativa da II Liga.



Gonçalo Ramos não joga desde 5 de fevereiro, quando entrou ao minuto 58 no Benfica-V. Guimarães (0-0), para a 17.ª jornada da Liga.

Para além de Gonçalo Ramos, também Svilar, Morato e David Tavares são titulares esta tarde no Benfica B, que joga com Svilar; João Ferreira, Tomás Araújo, Morato e Sandro Cruz; David Tavares, Diogo Mendes, Vukotic e Tiago Gouveia, Umaro Embaló e Gonçalo Ramos.