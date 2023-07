O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de de Ángel Di María, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

«Angel Di María assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica e é reforço para a equipa comandada por Roger Schmidt. O avançado argentino de 35 anos regressa à Luz e vai voltar a envergar o Manto Sagrado», lê-se, na nota divulgada.

Mais tarde, e nas redes sociais, o Benfica informou que Di María será apresentado esta quinta-feira, no recinto do Estádio da Luz, junto à estátua de Eusébio. A cerimónia será aberta aos adeptos e está marcada para as 19h04.

13 anos depois, diga-se, o internacional argentino está de regresso ao Estádio da Luz: Di María chegou ao Benfica no início da época de 2007/08, então com 19 anos, e proveniente do Rosario Central.

Depois de três épocas de águia ao peito, a última das quais de altíssimo nível, foi transferido para o Real Madrid. Passou por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes deste regresso a Lisboa, agora aos 35 anos e como campeão do Mundo.

Ángel Di María torna-se assim no segundo reforço do Benfica para 2023/24, depois de Orkun Kokcu.