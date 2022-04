O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, confirmou esta sexta-feira a ausência de Rafa Silva para a receção ao Famalicão, da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«O Rafa infelizmente para amanhã ainda não vai estar disponível, teve uma lesão muscular, estamos a tentar recuperá-lo. Há uns jogos, em função dos dados que tínhamos na altura, podia haver essa possibilidade de estar para o Liverpool e Sporting, não foi possível. Amanhã não vai estar, vamos ver nos jogos a seguir. Não sei dar a melhor perspetiva para o Rafa regressar», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

Veríssimo salientou, a seguir, a importância de Rafa, mas também disse, por outro lado, que todos os jogadores do plantel contam e deu como exemplo o caso de Gil Dias.

«Ainda assim, o Rafa é um jogador importante naquilo que são as rotinas da equipa, mas estendo essa importância e todos e prova disso é os jogadores que tiveram oportunidade de ter mais minutos. O caso mais flagrante é o Gil Dias, que fruto das minhas decisões não tinha uma utilização tão regular. Acabou por ter minutos em Liverpool, entrou com o Sporting e fez golo. Todos contam e têm de trabalhar no máximo das suas capacidades para mostrar o trinador que são opção. Aconteceu no caso do Gil. Não significa que com isto que amanhã possa ser titular. Temos outras opções, não podemos dar aqui alguma vantagem ao treinador do Famalicão (risos), mas passar essa mensagem de que todos contam», concluiu.

Rafa jogou pela última vez a 9 de abril, entrando na segunda parte e jogando 27 minutos ante o Belenenses. Depois, falhou Liverpool e a deslocação ao Sporting.

O Benfica-Famalicão joga-se a partir das 18 horas de sábado e tem arbitragem de António Nobre. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.