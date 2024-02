O Adana Demirspor anunciou esta quinta-feira a contratação de António Muanza, mais conhecido por Maestro, ao Benfica.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o clube turco informou que o jogador angolano rubricou um contrato válido para os próximos três anos e meio – o último é opcional.

Também em comunicado, as águias deram conta do negócio. «O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Adana Demirspor, da Turquia, para a transferência, a título definitivo, do atleta António Muanza», lê-se.

Maestro, médio de 20 anos, chegou ao Benfica em 2022/23, proveniente do Estrela da Amadora: em época e meia, fez três golos e uma assistência em 28 jogos pela equipa B. Vai agora ser colega de equipa de Nani na Turquia.