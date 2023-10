Anatoliy Trubin é o novo dono da baliza do Benfica, mas no último verão podia ter rumado ao Inter de Milão, adversário dos encarnados na Liga dos Campeões. O guarda-redes ucraniano assumiu que os italianos estavam interessados, mas a rapidez das águias foi decisiva.

«Resolveu-se em poucos dias. O Benfica queria mesmo que me juntasse a eles, disseram-me e mostraram-me tudo. Considero um grande passo. Foi uma honra», começou por dizer ao canal SportArena.

«O meu empresário contou-me que existiram conversas com o Inter. O Shakhtar conversou com eles, mas não chegaram a acordo sobre o preço. O Benfica decidiu tudo em poucos dias e, para um jogador, este é um grande indicador de que o clube acredita em ti», realçou, antes de assumir que ficou lisonjeado com o interesse dos nerazzurri.

«O Inter é um grande clube na Liga dos Campeões e claro que foi bom para mim, pessoalmente. Estava à espera que fosse oficial, por isso é que é difícil quando percebes que não estás lá e tens de dar o teu melhor, mas deixei todas essas questões para os meus empresários e concentrei-me apenas em jogar no Shakhtar. Não fui para lá, é verdade que falámos de forma clara com os representantes, mas disse apenas que eles faziam a parte deles e eu a minha. Houve muitos rumores de que eu tinha um princípio de acordo, falavam muito. Nada disso aconteceu. Acho que estive bem com o Shakhtar, estou muito agradecido e vai ser sempre a minha equipa favorita na Ucrânia», sublinhou.

O miúdo que a guerra obrigou a crescer depressa regressa a um dos palcos onde tudo começou

Trubin quer mostrar ao Benfica que «não estava errado» quando investiu na sua contratação e explicou os motivos que o levaram a aceitar rumar à Luz.

«É uma equipa que quer vencer o campeonato, as Taças, está na Liga dos Campeões e vimos na última temporada que têm muita qualidade. Jogaram contra grandes equipas com muita qualidade e é uma uma equipa que me pode ajudar a melhorar», frisou, antes de assumir que os primeiros dias em Lisboa não foram fáceis.

«Estive sempre na mesma equipa, apenas posso comparar a quando subi à equipa principal do Shakhtar com 19 anos, mas foi muito mais fácil, claro, porque entendo a língua, posso falar com todos. Mas estou a habituar-me, sei que é uma fase de adaptação. Os primeiros dias foram difíceis, mas depois de uma semana de treinos percebi que havia uma grande diferença. Entendo o que os treinadores me pedem e adaptei-me à velocidade. Tem sido bom», disse.

Trubin destacou ainda o centro de treinos dos encarnados e assumiu que ficou «espantado com a atenção aos detalhes» e com o estádio. Além disso, o guardião ucraniano elogiou o campeonato português.

«O campeonato é muito difícil e todas as equipas lutam e jogam futebol para ter um resultado positivo, apesar de existirem Benfica, FC Porto e Sporting. É um campeonato forte e que as pessoas subestimam, mas se olhares para os resultados de Benfica, Sporting e FC Porto vês que ganham apenas por um, dois golos», afirmou.