O Benfica venceu este sábado em Arouca, por 3-0, num jogo em que Rafa fez o primeiro golo (aos 39 minutos) e assistiu Kökçü para o segundo (aos 49 minutos). Já perto do fim, Petar Musa fez a pintura da noite, com um golaço num golpe acrobático.

Refira-se que o jogo ainda teve três golos anulados por fora de jogo, dois dos quais a Rafa. No fim, o Benfica ganhou com grande conforto e colocou-se novamente a um ponto do Sporting, no segundo lugar da Liga.