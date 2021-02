Jorge Jesus falou esta quarta-feira no Seixal, antes de viajar para Roma, onde na quinta-feira o Benfica defronta o Arsenal na primeira mão da eliminatória da Liga Europa. O treinador garantiu que esta competição não é uma tábua de salvação para o Benfica, numa época em que já foi eliminado da Champions e em que está a treze pontos do líder no campeonato.

«O Benfica fez uma fase de grupos muito boa, não perdeu jogo nenhum, sempre com a intenção de chegar o mais longe possível nesta competição. Vamos defrontar um adversário que tem ambições nesta competição, mas ainda bem que aqui estamos, porque significa que estamos a competir ainda na Liga Europa», começou por referir.

«Isto não é uma tábua de salvação, é uma competição que queremos disputar e na qual queremos chegar o mais longe possível. Temos feito por isso e vamos tentar fazer dois bons jogos, de maneira a que possamos estar na próxima eliminatória.»