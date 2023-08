Trubin e Arthur Cabral já trabalham no Seixal sob as ordens de Roger Schmidt e podem ser opção para a estreia do Benfica na Liga, no jogo frente ao Boavista, agendado para segunda-feira no Bessa.

Além dos dois mais recentes reforços, nota para o facto de David Neres ter trabalhado junto dos restantes companheiros, depois de ter falhado a Supertaça por lesão.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver as primeiras imagens de Trubin e Arthur Cabral no centro de treinos do Benfica.