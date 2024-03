Fredrik Aursnes assumiu, esta quinta-feira, a liderança do ranking de jogadores de todos os campeonatos com mais jogos cumpridos na época de 2023/24.

Segundo a plantaforma "Player Workload Monitoring", o internacional norueguês ocupa o primeiro lugar, com 50 jogos oficiais até ao momento e mais de quatro mil e trezentos minutos de utilização, numa lista com 1.800 atletas.

Face ao tempo de jogo, Aursnes ocupa o terceiro lugar, apenas atrás de David Hancko (Feyenoord) e James Tavernier, do Rangers, equipa que o Benfica eliminou, esta quinta-feira, da Liga Europa.

Nesta tabela constam ainda nomes como Darwin Nuñez (Liverpool), com 48 jogos somados em 2023/24, Phil Foden (Manchester City), com 47 ou Rodrygo (Real Madrid), também ele com 47 partidas realizadas esta temporada.