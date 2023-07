Alexander Bah não tem dúvida de que o Benfica está a contratar bem. E diz isso com algum conhecimento de causa, sobretudo relativamente a Jurásek, com quem jogou no Slavia.

«É um bom amigo. Estou muito contente por tê-lo aqui. É um fantástico jogador e vai encaixar bem na forma de jogar do treinador. Também é uma boa pessoa. O mesmo se aplica ao Kokcu. Joguei contra vezes contra ele na mesma época. Sei que é um jogador fantástico. Para ser honesto, estou muito contente com os reforços garantidos até agora. Sei que vão ajudar a equipa», respondeu o internacional dinamarquês, antes do treino matinal desta quinta-feira.

Questionado sobre aquilo que Ángel di María tinha dito aos colegas, neste regresso ao Benfica, Bah remeteu essa revelação para o internacional argentino, mas acrescentou aquilo que «toda a gente sabe»: «Claro que está muito contente por voltar».

Desafiado a responder se o Benfica 2023/24 prometia ser mais forte do que o anterior, Bah mostrou cautela: «É difícil dizer. Ainda só temos uma semana de treino, e a época passada foi muito boa, mas claro que o objertivo é sermos ainda melhores.»

«Posso dizer que o trabalho tem sido duro. São muitos treinos, trabalhamos muito, mas tem sido fantástico receber os novos jogadores e rever os jogadores que estiveram emprestados. Tem sido duro, mas estamos contentes e o ambiente é bom», concluiu.