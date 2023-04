Após o comunicado do Benfica, a revelar uma entorse traumática do joelho esquerdo, com lesão ligamentar, Alexander Bah recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem.

O internacional dinamarquês do Benfica antecipou uma paragem de «algumas semanas», e lamentou não só o problema físico que sofreu, como também a derrota no Clássico com o FC Porto, colocando já o foco nos próximos duelos.

«Que porcaria de dia, em vários sentidos. Agora é tempo de seguir em frente e focar nos próximos objetivos. Obrigado a todos pelas mensagens. Vou ficar de fora algumas semanas mas estou pronto para apoiar a equipa na terça-feira», escreveu Bah, referindo-se ao jogo com o Inter, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.