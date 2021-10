Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela, Jorge Jesus ainda foi muito questionado sobre a derrota com o Bayern para a Liga doa Campeões, 0-4.

Questionado sobre se a quebra do Benfica, após 70 minutos com o marcador a zero, mostra a diferença entre o futebol português e alemão o técnico rejeitou essa ideia. «Nada justificava que o Benfica ia ser goleado, nem perder, até esse momento.

« O facto de ter perdido 4-0 não teve a ver com o fator físico. Sofreu o primeiro num livre. É físico? Zero. O segundo foi um autogolo. É físico? Não tem nada a ver com o físico. Os outros dois golos tiveram a ver com uma questão psicológica. O balão esvaziou, não tem nada a ver com o físico», garantiu Jesus.