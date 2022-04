A FIGURA: Darwin

Capaz do melhor e do pior. Tão depressa faz os adeptos levarem as mãos à cabeça com más definições, como os leva à loucura com um golo. E outro. E mais um! Contra o Belenenses, foram, três, pois claro. Os dois primeiros após assistências de Taarabt e o terceiro após passe de João Mário. O avançado uruguaio foi um dos poucos que Veríssimo não poupou diante do Belenenses e aproveitou para reforçar o estatuto de melhor marcador da Liga. E vão 24 golos!

O MOMENTO: Darwin na reviravolta

O Benfica já desperdiçara uma mão cheia de oportunidades e o empate mantinha-se na Luz. Um passe genial de Taarabt isolou Darwin nas costas da defesa, o uruguaio bisou na partida e evitou que os nervos se apoderassem da equipa com o avançar dos minutos.

Negativo: Meité

Nem a vitória disfarça. Que péssima exibição do médio emprestado pelo Milan! Passes completamente disparatados, perdas de bola em zona proibida – uma das vezes quando era o último homem do Benfica. O francês jogou sobre brasas e acabou queimado à vista dos próprios adeptos, que perderam a paciência e assobiaram cada veze que tocou na bola nos últimos dez minutos.

OUTROS DESTAQUES

Taarabt

O médio marroquino teve um início de jogo para esquecer. Primeiro viu um passe atrasado a meio-campo ficar curto e, na sequência do lance, viu Camacho dar-lhe um nó cego para assistir Afonso Sousa para o 1-0 do Belenenses. Mas depois, Taarabt redimiu-se. Pegou na batuta e foi quase sempre ele quem pautou o jogo das águias. Aos 22m assistiu Darwin para o empate, perto do intervalo ia marcando ele, e aos 53m, voltou a fazer um passe sublime para Darwin fazer a reviravolta no jogo. Saiu perto da hora de jogo, muito aplaudido.

João Mário

O médio internacional português não era titular na Liga há 10 jornadas. Aproveitou a rotação de Veríssimo a pensar no Liverpool para voltar ao onze e assinalou o regresso com uma boa exibição coroada com a assistência para o terceiro golo de Darwin na partida.

Rafael Camacho

O extremo cedido pelo Sporting esteve em todos os lances de perigo do Belenenses na primeira parte. Foi dele a assistência para o golo de Afonso Sousa, após bailar sobre Taarabt, obrigou Vlachodimos a defesa apertada pouco depois e ainda viu um remate frontal passar a rasar o poste. Na segunda parte, tal como o resto da equipa, foi desaparecendo do jogo.

Luiz Felipe

Sofreu três golos, mas salvou outros tantos. O jovem guarda-redes do Belenenses sai da Luz com mais uma exibição bastante positiva.