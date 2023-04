A SAD do Benfica anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o lançamento de um empréstimo obrigacionista de até 40 milhões de euros com uma taxa de juro fixa bruta de 5,75 por cento ao ano.

A sociedade dos encarnados informa que as Obrigações Benfica SAD 2023-2026 serão emitidas no âmbito de duas ofertas cujo período decorre de 2 de maio a 12 de maio.

Uma primeira referente à subscrição de novas obrigações (um total de 8 milhões com valor nominal unitário de 5 euros) e outra - «oferta de troca» - a remeter para o empréstimo obrigacionista de 2020-2023 (também de 40 milhões de euros) cuja data de reembolso é de 17 de julho, mas tinha uma taxa de juro fixa bruta mais baixa: 4 por cento. «Cada ordem de subscrição deve referir-se a, pelo menos 500 Obrigações Benfica SAD 2023/2026», lê-se no prospeto.

A SAD do Benfica poderá ainda, caso a procura exceda o montante máximo de obrigações disponíveis, aumentar o valor do empréstimo obrigacionista até 10 de maio.

(artigo atualizado)