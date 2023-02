Pepa concedeu uma entrevista à Tribuna Expresso e recordou vários episódios da carreira como treinador. O técnico português foi despedido recentemente do Al Tai, da Arábia Saudita.

«Um dia entrei pelo balneário adentro para agarrar o Cancelo pelos colarinhos, para o abanar, porque ele era muito reguila, para não dizer outras coisas. Também com o Bernardo Silva, que não era convocado nos juniores e desabafava: 'Oh mister, um dia vou ser presidente do Benfica'», contou Pepa, que foi treinador-adjunto nos sub-15 e nos sub-19 do Benfica.

O técnico fez ainda questão de elogiar Marcus Edwards, atual jogador do Sporting: «O Marcus Edwards é talvez o melhor jogador que treinei na minha vida. O puto tem mesmo um talento acima da média. Arrisco-me a dizer que não evoluiu assim tanto, porque já fazia isto no Vitória (...) É um fenómeno, é uma questão de tempo até ir para onde ele tanto luta, a Premier League. É meio soneca e tal, mas é o estilo dele, é um miúdo fantástico.»