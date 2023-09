Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o Benfica-V. Guimarães:

[O que pode dizer sobre Ristic? Começou a época a titular na Supertaça, depois deixou de jogar e agora sai para o Celta de Vigo]

«Ele estava cá há mais de um ano e não jogou muito e é normal que um jogador que não faz muitos jogos pense em sair para jogar mais. Eu consigo perceber isso. Ele tomou a decisão de sair e penso que foi uma boa decisão. Espero que ele faça muitos jogos no Celta de Vigo. É um jogador muito bom e uma ótima pessoa, gosto muito dele, e consigo perceber que ele quisesse jogar mais.»

[Benfica gastou 14 milhões de euros em Jurásek, mas no último dia de mercado foi buscar Bernat. Isso significa que está um pouco desapontado com Jurásek?

«De jeito nenhum. Na minha opinião, especialmente no jogo com o Boavista e também com o FC Porto ele mostrou a sua qualidade. É uma excelente contratação e acredito nele, mas depois da saída do Mihailo ficámos com uma situação nova nesta posição. E vamos ter muitos jogos durante a época. Para mim, foi uma contratação perfeita. O Bernat é um jogador muito experiente e chegou por empréstimo, por isso não tivemos de investir muito dinheiro. Agora temos duas opções: o Jurásek, que é um jovem com muito potencial para se desenvolver no Benfica, e um jogador muito experiente como o Bernat. Penso que é perfeito para a posição. Não tem nada a ver com não acreditarmos no Jurásek. Penso que é um jogador muito bom, mas todos os jogadores que chegam ao Benfica precisam de algum tempo para se habituarem a tudo. Passa-se o mesmo com o Arthur Cabral: é um grande jogador, mas chegou depois da pré-época e não é fácil. É muito mais fácil no caso do Orkun Kökçü, que está aqui desde o primeiro dia da pré-época, fez cinco ou seis jogos amigáveis e muitos treinos. É muito mais fácil para os jogadores nesta situação.

Na época passada tivemos alguns jogadores que precisaram de algum tempo para se adaptarem, como o Fredrik [Aursnes] e outros jogadores, mas depois, com o tempo, evoluíram, habituaram-se à tática e mostraram todo o potencial que tinham.»