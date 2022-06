O Besiktas está interessado em recrutar Haris Seferovic ao Benfica. Isso mesmo revelou o presidente do clube turco esta terça-feira.

Além do avançado dos encarnados, também Marko Arnautovic, internacional austríaco do Bolonha, está na agenda do emblema de Istambul.

«Haris Seferovic e Marko Arnautovic são dois dos avançados que estão na nossa agenda. Estamos em negociações pelos dois jogadores», disse Ahmet Nur Çebi, citado pelo NTVSpor.

Apesar da declaração do dirigente turco, sabe o Maisfutebol que ao clube da Luz ainda não chegou um contacto direto do Besiktas. Ainda assim, o Benfica está disposto a abrir mão do internacional suíço, mediante uma oferta financeira que satisfaça as pretensões dos encarnados.

Seferovic, refira-se, tem contrato com o Benfica por mais dois anos. Na época passada, o suíço marcou cinco golos em 15 jogos de águia ao peito.