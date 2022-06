O Benfica anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com Nuno Félix, que fez parte das equipas que conquistaram a Youth League e o campeonato nacional de juniores na última época.

Os encarnados não divulgaram a duração do novo vínculo do médio de 18 anos, que chegou ao Seixal em 2016, depois de quatro temporadas no Portimonense.

Em 2021/22, Nuno Félix estreou-se na equipa B, pela qual fez três jogos, além de oito pelos Sub-23 e 25 partidas no escalão de juniores.