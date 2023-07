Bruno Lage estreou-se no comando técnico do Botafogo com um empate que apurou a equipa brasileira para os oitavos de final da Taça Sul-Americana, e num jogo em que o técnico português aproveitou para rodar a equipa.

No final da partida diante do Patronato, Lage explicou o porquê da gestão feita e realçou o maior conhecimento com que ficou do grupo.

«Queríamos ter ganho o jogo. Saímos daqui com um conhecimento maior do grupo. O que tiro de positivo é o conhecimento do grupo. A equipa vem de uma sequência de jogos muito pesada, muitas vezes o mesmo onze inicial e precisamos de ir alternando», afirmou, citado pelo Globoesporte.

«Por haver muita gente sem ter os 90 minutos, sentiu-se uma quebra que é normal para quem não tem ritmo. Até pelo que foi o primeiro jogo e a sequência, fizemos a gestão perfeita», continuou.

Lage prosseguiu com elogios à equipa e voltou a abordar a questão da gestão da equipa, com uma recordação do Benfica.

«A minha experiência do passado é sempre assim, jogava a Champions League e a Liga com o Benfica à semana e ao fim de semana. Trata-se essencialmente de olhar para cada jogador nos momentos e escolher o melhor onze», disse.