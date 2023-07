O Botafogo apurou-se na última noite para os oitavos de final da Taça Sul-Americana, depois de empatar na receção ao Patronato (1-1), no encontro que marcou a estreia de Bruno Lage como treinador da equipa carioca.

Depois da vitória por 2-0 na primeira mão, na Argentina, o Botafogo tinha praticamente a eliminatória na mão e Lage optou por um onze inicial com alguns jogadores menos utilizados.

Ainda assim, isso não impediu o líder do Brasileirão de entrar com tudo: Luís Henrique fez o 1-0 aos três minutos, assistido por Janderson.

Na segunda parte, aos 67 minutos, Arce reduziu para o Patronato, mas nada que ameaçasse a passagem da formação brasileira.

Na próxima eliminatória, o Botafogo vai defrontar o Guaraní, do Brasil. No domingo, há jogo com o Santos, para o campeonato brasileiro.