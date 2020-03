Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Moreirense no Estádio da Luz:

«Eu saio sempre à frente. Ainda não reparou? Saio sempre à frente para assumir sempre a responsabilidade do acontecimento. O que fiz foi agradecer o apoio dos adeptos.

Sei que os adeptos são os primeiros a manifestar a tristeza e a expressar a sua infelicidade, mas sei que serão os primeiros a levantar a equipa. É uma hora difícil, podem julgar à vontade, mas sei que esses são os verdadeiros adeptos. O nosso rendimento tem de ser outro e tem de ser melhor, mas serão os primeiros a dar ânimo à equipa e isso é muito importante para nós.