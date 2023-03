Óscar Cardozo deixou o Benfica há nove anos, mas não esquece o clube encarnado. De tal maneira que até o leva para as suas aventuras de... empresário.

O avançado de 39 anos, que agora joga no Libertad, inaugurou esta quinta-feira um talho em San Lorenzo, cidade paraguaia, e quem entrar no espaço percebe logo a identificação com as águias.

É que uma das paredes da loja está decorada com uma foto do… Estádio da Luz.

Podem tirar Cardozo do Benfica, mas não tiram o Benfica de Cardozo.

