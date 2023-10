Alexander Bah, Orkun Kökcü e Petar Musa são baixas confirmadas para a receção do Benfica ao Casa Pia, este sábado, por lesão.

Pouco depois de divulgar o onze inicial de Roger Schmidt, o clube encarnado deu conta das ausências do trio, num curto comunicado no site oficial.

«Por questões físicas, Bah e Kökcü não podem ser opções para o treinador do Benfica nesta partida. Também Musa, a contas com uma amigdalite, falha o jogo com o Casa Pia», lê-se, na nota.

Assim, Florentino é titular no meio-campo ao lado de João Neves, ao passo que Arthur Cabral é o eleito para a frente do ataque. No lado direito da defesa, é Aursnes o escolhido.

