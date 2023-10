São três derrotas para o Benfica em três jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas no campeonato, apesar do desaire inaugural em casa do Boavista, as águias vão numa série de sete triunfos consecutivos.

Ora, é à Liga que os encarnados regressam este sábado, depois da derrota a meio da semana frente à Real Sociedad, e isso deixa Roger Schmidt feliz, porque permite à equipa dar já uma resposta a essa exibição de terça-feira que foi tão contestada.

«Primeiro que tudo, estamos felizes por jogar depois de terça-feira desapontante, todos ficámos muito desapontados com o que aconteceu e é sempre bom voltar a jogar. Sabemos que o Casa Pia é uma equipa muito organizada, já era a época passada com o mesmo treinador, não é fácil marcar golos», começou por dizer.

«Mas na época passada estivemos bem, especialmente em casa, e é esse o nosso objetivo para amanhã, jogar como o Benfica joga: faltou-nos isso na terça-feira, e agora é altura de mostrar uma boa reação em campo. Ter posse de bola, intensidade, criatividade, solidariedade, tudo isto em todas as fases do jogo, especialmente no momento sem bola. Temos de mostrar a nossa qualidade neste momento para recuperar bolas. É isso que normalmente jogamos e esta é a solução para o jogo de amanhã [sábado]», acrescentou.

O Benfica, refira-se, defronta o Casa Pia este sábado, a partir das 18h00, no Estádio da Luz. O encontro é a contar para a nona jornada da Liga.