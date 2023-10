Roger Schmidt lançou esta sexta-feira a receção ao Casa Pia, da nona jornada da Liga, mas a derrota com a Real Sociedad na Liga dos Campeões foi tema central na conferência de imprensa.

«É tempo de mostrar uma reação muito boa no campo, com posse de bola, intensidade, criatividade, movimentações, união e o mesmo nas outras fases do jogo, especialmente sem bola. Temos de mostrar a nossa qualidade nestes momentos», frisou o treinador do Benfica, que lamentou o desaire europeu.

«Na Liga dos Campeões esperamos estar ao nosso melhor nível, temos de considerar que jogamos contra equipas muito boas, mas não é suficiente o que mostrámos no campo. Sabemos que podemos fazer melhor, já o mostrámos nos jogos internacionais no ano passado e noutros jogos este ano. Temos de voltar ao que nos torna fortes, as nossas forças são jogar com intensidade e ter muita conexão entre os jogadores, o que faltou na terça-feira e tornou fácil para o adversário manter a bola, encontrar soluções e controlar o jogo. Não concedemos muitas chances, mas a forma como jogámos não é o que queremos mostrar, sobretudo no nosso estádio. Há muitas razões. Neste momento, não estamos ao nível da temporada passada. Na última época, estávamos muito habituados uns ao outros, tínhamos muitos jogadores em boa forma, todos a alto nível, não tínhamos de mexer muito, mas agora é diferente, com lesões, novos jogadores que se estão a adaptar e não estão ao seu melhor nível. Perdemos poder de equipa, mas podemos jogar melhor e temos de o mostrar amanhã na Liga e nos próximos três jogos da Champions», vincou.

«Na Liga, depois de perdemos o primeiro jogo, ganhámos sete jogos consecutivos, talvez nem sempre a top nas exibições, mas merecemos todas as vitórias. Na Liga estamos no bom caminho, mas na Champions não podemos estar satisfeitos. Depois de três jogos, zero pontos e zero golos, isto é inacreditável. O mais desapontante na terça-feira foi a falta de mentalidade, de união no campo e espírito desde o início. É minha tarefa preparar a equipa da melhor maneira», acrescentou.

Schmidt promete um Benfica com outra cara para o jogo deste sábado: «Quando jogamos como jogámos na terça-feira, claro que me questiono sobre o que podemos fazer melhor antes dos jogos. Falámos sobre o assunto, relembrei os jogadores o quão bem podemos jogar, mas também é preciso jogar num nível de topo, é essa a responsabilidade de todos os jogadores em todos os momentos do jogo. Temos de fazer as coisas juntos com e sem bola, e essa foi a chave para a época passada fantástica que fizemos e em bons jogos que já fizemos esta temporada. Não precisamos de um milagre, sabemos o que temos de fazer e amanhã vamos mostrar outra cara.»

O Benfica, refira-se, defronta o Casa Pia este sábado, a partir das 18h00, no Estádio da Luz. O encontro é a contar para a nona jornada da Liga.