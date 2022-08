O Casa Pia emitiu esta segunda-feira um comunicado a anunciar que a receção ao Benfica, marcada para a segunda jornada da Liga, não poderá realizar-se no Estádio do Jamor.

Nesse sentido, o Casa Pia requereu que a partida seja feita no Municipal de Leiria.

Na base desta decisão esteve uma vistoria por parte da Liga que concluiu que o prazo que existe até ao Casa Pia-Benfica não permitirá colocar o relvado do Jamor em boas condições, pelo que o melhor é avançar para outra solução.

Refira-se, de resto, que o Jamor será nos outros jogos o campo para os jogos do Casa Pia na condição de visitado, enquanto continuam a decorrer as obras necessárias no Estádio Pina Manique.

Comunicado do Casa Pia:

«Vem o Casa Pia Atlético Clube relembrar que serão levadas a cabo inúmeras obras de melhoria do Estádio de Pina Manique que permitirão disputar os jogos em casa na Liga. Recorda-se também que durante esse período os jogos enquanto visitado serão realizados no Estádio do Jamor.

Desde que ficou definido o estádio provisório, importa salientar que o Casa Pia AC trabalhou em conjunto com a empresa responsável pelo tratamento e conservação do relvado (Vibeiras), assim como com o IPDJ, entidade responsável pelo Estádio do Jamor, para garantir a realização a tempo do primeiro jogo na condição de visitado.

Apesar disso e face à preocupação do Casa Pia AC com o estado do relvado do Estádio do Jamor e a possibilidade de, ao contrário do previsto, não estar totalmente pronto para a segunda jornada da Liga, foram tomadas medidas para que de forma atempada fossem tomadas as decisões necessárias.

Assim foi realizada uma vistoria por parte da Liga Portugal e dos seus responsáveis, tendo-se chegado à conclusão que, com o prazo limitado até a data do jogo, não será possível a realização da partida no Estádio do Jamor.

A Administração do Casa Pia AC, enviou esta segunda-feira o requerimento necessário para solicitar a realização do jogo no estádio alternativo da Liga Portugal (Estádio Municipal de Leiria).»