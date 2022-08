Henrik Jensen, treinador do Midtjylland, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, atribui o favoritismo à equipa comandada por Roger Schmidt para o jogo desta terça-feira, no Estádio da Luz, mas também diz que quer resolver a eliminatória no segundo jogo, na Dinamarca.

O novo treinador do Midtjylland, em conferência de imprensa, sustentou que depende apenas da sua equipa a possibilidade de criar situações para forçar a que a eliminatória seja decidida na Dinamarca.

«Claro que o Benfica é o favorito para este jogo. Basta ver a dimensão do clube e os jogadores que tem. O futebol dinamarquês já fez milagres e lembro-me de alguns. Cabe-nos a nós criar situações para que o jogo se decida na Dinamarca. Faremos tudo o que é possível para causar surpresa esta terça-feira», destacou.

O capitão do Midtjylland, Erik Sviatchenko, vai mais longe e explica as expetativas da equipa dinamarquesa em levar a decisão da eliminatória para casa. «O Benfica é ligeiramente mais fraco fora de casa», atirou.

«Penso que é fundamental para nós estarmos vivos ao longo das duas mãos. Vamos fazer tudo o que é possível. Sabemos que o Benfica joga bem e tem jogadores de grande qualidade. Queremos jogar de forma unida e fazer um bom jogo para depois decidirmos na nossa casa», disse o jogador.

O facto de o Midtjylland ter já cinco jogos oficiais realizados esta temporada [três na liga dinamarquesa e outros dois para a qualificação na Liga dos Campeões] é um fator positivo para Henrik Jensen, contudo o treinador alerta para as exibições da equipa portuguesa na pré-época, em que venceu os seis jogos que realizou.

«Claro que já jogámos alguns jogos na nossa liga e isso é sempre bom antes de disputarmos as competições europeias, mas o Benfica está bem lançado pelo que fez nos jogos de preparação», destacou ainda.

O jogo da primeira mão tem início marcado para as 20 horas desta terça-feira e vai contar com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.