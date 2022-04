O Benfica está no top-10 do ranking dos clubes nas provas da UEFA em 2021/22 com o empate em Liverpool.

Com o 3-3 de Anfield, os encarnados não só aumentaram os muitos milhões que recebem da Champions League, como chegaram aos 20 pontos nessa hierarquia particular [somaram 23,5 para Portugal porque no ranking de países os pontos de pré-qualificação e play-off contam ao contrário do de clubes].

O Benfica ocupa, assim, a nona posição em igualdade com a Juventus, num ranking liderado, precisamente, pelo Liverpool, que eliminou as águias. Refira-se que este ranking é definido por pontos conseguidos nos jogos e pelos pontos de bónus conseguidos. O Benfica somou dez pelos resultados das partidas - entre quatro empates (1 ponto por cada igualdade) e três vitórias (2 ponto por cada triunfo) - e outros dez por bonificação: entrada na fase de grupos (4), oitavos de final (5) e quartos de final (1).

No entanto, com as provas ainda a decorrerem, os encarnados podem ainda cair na lista desta época, pois há clubes que ainda competem, como é o caso do Eintracht Frankfürt, que tem no momento 19 pontos e é o mais próximo do Benfica.

Refira-se que o Sporting e o Sp. Braga são neste momento 20.º, e o FC Porto 43.º.

Por que é que este ranking é importante?

Porque ele contribui para outro, que aglomera os últimos dez anos e determina os valores que cada emblema recebe por participar na Liga dos Campeões. Quanto mais alto se estiver nesse ranking a 10 anos, mais dinheiro se ganha logo à partida: basta qualificar-se para a Champions.

É por causa do ranking a 10 anos que, por exemplo, as equipas portuguesas nunca ganham o mesmo dinheiro numa época de Champions, mesmo que façam exatamente os mesmos resultados.

Por exemplo, se FC Porto, Benfica e Sporting fizerem exatamente o mesmo números de vitórias e empates e chegarem à mesma fase da prova, os dragões receberão sempre mais, seguidos das águias e por fim os leões, uma vez que, apesar do 43.º lugar em 2021/22, o FC Porto é 13.º a 10 anos, Benfica 15.º e o Sporting 35.º O Sp. Braga é 40.º.