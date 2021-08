Lucas Veríssimo reagiu nas redes sociais à expulsão no jogo com o PSV Eindhoven. O Benfica jogou reduzido a dez unidades durante uma hora, na segunda mão do play-off da fase de grupos, mas conseguiu garantir a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao empatar 0-0.

«Peço desculpas a todos os adeptos pela expulsão, e agradeço aos companheiros pela garra e dedicação durante todo o jogo. A vaga é nossa! AQUI É BENFICA! VAMOSSSSSS!», escreveu Lucas Veríssimo.